Voyageurs du Monde: la hausse des inscriptions ralentit

(CercleFinance.com) - Dans le contexte de l'offre publique de rachat visant ses propres actions, déposée auprès de l'AMF le 7 juin et qui reste soumise à l'examen de cette dernière, Voyageurs du Monde indique actualiser l'évolution de son taux de croissance depuis le 1er janvier 2024.



Au 16 juin, les inscriptions pour des départs 2024 enregistrées par le groupe de tourisme s'inscrivent en hausse de 5,5% par rapport aux inscriptions pour des départs 2023 à la même date. Les départs 2024 étaient en progression de 8,2% au 22 avril dernier.



Voyageurs du Monde précise aussi qu'au 16 juin 2023, ces départs représentaient 86% de la totalité des départs de 2023. 'Cette évolution confirme un ralentissement de la croissance de l'activité constatée depuis le début de l'année', constate-t-il.





Valeurs associées VOYAGEURS DU MONDE 141.80 EUR Euronext Paris +1.14%