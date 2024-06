Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Voyageurs du Monde: l'OPRA ouvre le 27 juin information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 15:25









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique de rachat d'actions (OPRA) déposée par Portzamparc (Groupe BNP Paribas), pour le compte du groupe de tourisme Voyageurs du Monde, sera ouverte du 27 juin au 16 juillet inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir un maximum de 866.666 actions au prix unitaire de 150 euros, soit 20,06% de son capital, en vue de les annuler. Il n'est pas prévu de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire, ni la radiation des actions.





