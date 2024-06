Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Voyageurs du Monde: feu vert de l'AMF au projet d'OPRA information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 13:42









(CercleFinance.com) - L'AMF a déclaré conforme le projet d'OPRA déposé par Portzamparc, pour le compte de Voyageurs du Monde qui s'engage irrévocablement à acquérir un maximum de 866.666 actions au prix unitaire de 150 euros, soit 20,06% de son capital, en vue de les annuler.



Dans l'hypothèse où le nombre d'actions apportées à l'OPRA serait supérieur à 866.666, il sera procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction des demandes proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être propriétaire ou titulaire.



Il n'est pas prévu de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire sur les actions Voyageurs du Monde, ni de demander la radiation des actions de cette société. Une nouvelle information sera publiée pour faire connaître le calendrier de l'offre.





Valeurs associées VOYAGEURS DU MONDE 141,00 EUR Euronext Paris 0,00%