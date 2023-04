Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voyageurs du Monde: entouré après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 19/04/2023 à 14:02









(CercleFinance.com) - Voyageurs du Monde prend 4% après la publication d'un résultat net part du groupe de 29,9 millions d'euros et d'un Ebitda de 51,4 millions pour 2022, en progression de respectivement 47% et 53% par rapport à 2019 (dernier exercice avant la pandémie de Covid).



Le groupe de tourisme a réalisé un chiffre d'affaires de 497,3 millions d'euros, en hausse de 2%. A périmètre constant, il s'est établi à 429,4 millions, soit un niveau proche de 2019 malgré un premier trimestre 2022 encore lourdement impacté par la crise sanitaire.



En termes de perspectives, sauf événements exceptionnels, Voyageurs du Monde estime que son résultat devrait progresser fortement en raison de la croissance de l'ensemble des activités, incluant les sociétés nouvellement acquises.





Valeurs associées VOYAGEURS DU MONDE Euronext Paris +2.15%