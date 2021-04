Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voyageurs du Monde : en retrait après ses pertes annuelles Cercle Finance • 15/04/2021 à 10:57









(CercleFinance.com) - Voyageurs du Monde lâche plus de 4% après la publication d'un résultat net part du groupe de -13,7 millions d'euros au titre de 2020, contre +20,3 millions pour 2019, avec un résultat d'exploitation passé de +29,1 à -17,9 millions. Extrêmement perturbé par la crise sanitaire, le groupe a vu son chiffre d'affaires plonger de 76% à 117 millions d'euros, mais les aides gouvernementales et les mesures de restrictions budgétaires ont permis de réduire ses charges d'exploitation de près de 53%. En l'absence de visibilité sur l'évolution du contexte sanitaire et des mesures restrictives qui en découlent (ouverture des pays, modalités de voyages, vaccination), Voyageurs du Monde ne présente pas d'objectif ni de prévision de bénéfice.

Valeurs associées VOYAGEURS DU MONDE Euronext Paris -3.78%