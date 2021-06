Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voyageurs du Monde : émission d'obligations convertibles Cercle Finance • 16/06/2021 à 08:18









(CercleFinance.com) - Voyageurs du Monde annonce le lancement d'une émission d'obligations convertibles avec maintien du DPS d'un montant d'environ 55 millions d'euros visant à 'doter la société des moyens financiers nécessaires pour la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance externe'. L'opération prévoit un prix de souscription de 85 euros par obligation convertible et une période de souscription du 22 juin au 1er juillet inclus, ainsi qu'un engagement de souscription de l'actionnaire de contrôle, la société Avantage, pour 40 millions d'euros.

Valeurs associées VOYAGEURS DU MONDE Euronext Paris 0.00%