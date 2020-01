Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vopak : cession du terminal d'Algesiras finalisée Cercle Finance • 31/01/2020 à 15:25









(CercleFinance.com) - Vopak annonce avoir finalisé la cession du terminal pétrolier d'Algesiras à First State Investments, conformément à l'accord conclu en avril 2019. Cette cession vient donc s'ajouter à celles des terminaux d'Amsterdam et Hambourg finalisées fin septembre 2019. Pour mémoire, la valeur de transaction de ces trois terminaux se monte à 723 millions d'euros. La cession devrait générer un afflux de trésorerie net avant impôt de l'ordre de 670 millions pour Vopak, et un gain exceptionnel avant impôt d'environ 200 millions.

Valeurs associées KON.VOPAK NV Euronext Amsterdam +0.04%