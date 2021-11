Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vopak : BPA ajusté stable au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/11/2021 à 11:55









(CercleFinance.com) - Vopak gagne près de 2% à Amsterdam après la publication d'un résultat net hors exceptionnel de 81 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2021, soit un BPA ajusté stable à 0,65 euro, ainsi que d'un EBITDA ajusté en hausse de 6% à 212,5 millions. Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe néerlandais spécialisé dans le stockage par réservoirs a engrangé un BPA ajusté de 1,84 euro, à comparer à 1,96 euro un an auparavant, ainsi qu'un EBITDA ajusté en hausse de 3% à 619,1 millions.

Valeurs associées KON.VOPAK NV Euronext Amsterdam +2.43%