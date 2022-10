Vontobel : pourquoi la BCE va relever une nouvelle fois ses taux

(AOF) - Selon Claudia Fontanive Wyss, gérante chez Vontobel, "la Banque centrale européenne est clairement à la traîne par rapport aux autres grandes banques centrales, avec une inflation dans la zone euro restant à un niveau record." La gérante estime que la BCE continuera à concentrer ses hausses sur l'année 2022 en tablant sur une nouvelle hausse de 75 points de base demain.

"Nous nous attendons à ce que les projections macroéconomiques de décembre laissent entrevoir des perspectives plus sombres que celles publiées en septembre, souligne la gérante.

Qui poursuit : "Rappelons-nous que les projections de septembre prévoyaient une croissance du PIB de 3,1 % en 2022, suivie d'une croissance positive de 0,9 % en 2023 et d'une reprise à 2,3 % en 2024. Cependant, nous nous demandons si cela est réaliste et nous considérons la prochaine réunion de la BCE comme l'une des quelques restantes pour relever significativement les taux avant que la fenêtre d'opportunité ne se referme en raison de la détérioration de l'environnement économique".

Néanmoins, la gérante estime qu'il y a de bonnes raisons pour que la BCE ne s'engage pas sur un terrain trop restrictif car l'inflation en Europe est bien plus liée à l'énergie qu'à la demande. "De plus, le risque d'une spirale salariale dans la zone euro est relativement contenu. Il serait donc nécessaire de relever les taux de manière moins agressive que la Fed et nous prévoyons un taux maximal de l'ordre de 2,25 % d'ici la fin de l'année. En outre, nous pensons que les prix du gaz resteront plus bas en raison des températures plus chaudes attendues en novembre, des niveaux de stockage très élevés et de la volonté des européens d'économiser l'énergie".