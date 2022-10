Vontobel n'anticipe qu'une faible reprise économique de la Chine

(AOF) - Le XXe Congrès du Parti Communiste chinois a lieu ce dimanche 16 octobre. Compte tenu des défis économiques et géopolitiques auxquels la Chine est actuellement confrontée, le congrès devrait donner le ton des politiques économiques à venir. Le plus urgent, à l'heure actuelle, concerne les défis économiques, selon Sven Schubert, Senior Investment Strategist chez Vontobel.

Sous la direction du président Xi Jinping, la croissance économique a été moins forte que sous ses prédécesseurs du fait du ralentissement économique (à cause du resserrement de la politique monétaire), d'une réglementation plus stricte et de la stratégie dynamique du zéro Covid mise en place dès le début de l'an.

" En dépit de l'assouplissement des politiques monétaire et budgétaire depuis la fin de 2021 ainsi que de la stabilisation de la consommation et de la production au deuxième trimestre de 2022, nous n'anticipons qu'une faible reprise économique ", prévient Vontobel. La transmission de la politique monétaire est entravée par les verrouillages stricts de la Covid et le grave effondrement du marché immobilier, qui paralyse une partie de l'industrie financière.

Les signes indiquent toutefois un nouveau cycle politique et un cycle économique, en passe de s'amorcer, Pékin ayant récemment intensifié ses efforts de relance. " Les autorités se concentrent de plus en plus sur la stabilisation du marché du logement, où les restrictions sur les plafonds de taux pour les prêts immobiliers ont été levées et leurs coûts abaissés. Les réductions de l'impôt sur le revenu des particuliers et les mesures visant à stimuler les investissements figurent également parmi les outils politiques annoncés récemment ", précise Sven Schubert.