Pour Andrew Jackson, responsable des investissements chez Vontobel, "les marchés semblent avoir atteint mercredi dernier un pic d'incertitude. Les investisseurs réévaluaient déjà les risques autour des valeurs de l'IA après les dernières nouvelles concernant Nvidia et l'introduction en Bourse d'Anthropic, lorsque l'administration américaine a annoncé une nouvelle grille de droits de douane envisagés."

"Cette annonce est venue jeter de l'huile sur le feu dans un marché déjà sous tension. Les marchés actions ont été les plus touchés : les valeurs de l'IA ont reculé, tandis que certains secteurs moins exposés ont semblé en bénéficier. La recherche de valeurs refuges a soutenu les marchés obligataires, même si le crédit à haut rendement a continué de faire face à des difficultés. Pratiquement aucun marché ni instrument n'a échappé à la volatilité", poursuit l'expert.

Le pari sur l'IA se fissure sur les marchés actions

Les doutes sur la durée du cycle d'investissement dans l'IA ont poussé les investisseurs à réduire leur risque sur l'ensemble des places financières mercredi dernier. Aux Etats-Unis, le Nasdaq 100 a clôturé en baisse de 0,6% et le S&P 500 a reculé de 0,25%. L'indice de volatilité VIX a progressé de 7,3% à 28,3. L'Asie, qui regroupe plusieurs acteurs phares du secteur de l'IA, a été la zone la plus touchée : les actions sud-coréennes ont chuté de 6,2%, les actions taïwanaises ont perdu 4,8% tandis que l'indice MSCI Asia Pacific a cédé 2,3%. De son côté, l'Euro Stoxx 50 a reculé de 1,8%.

Taux et valeurs refuges : des signaux contradictoires

Face à cette nervosité, les investisseurs se sont repliés sur les valeurs refuges. L'or s'est repris pour clôturer en hausse de 0,85 % à 3 587 dollars l'once, et le franc suisse s'est apprécié face au dollar (l'USD/CHF reculant de 0,6 % à 0,831).

Sur les produits de taux, deux dynamiques opposées s'observent :

- d'un côté, la recherche de sécurité a fait baisser les rendements des emprunts d'Etat (le Treasury américain à 10 ans est passé à 4,86% et le 2 ans à 4,64 %, accompagnés par une détente des Bunds allemands).

- de l'autre, le crédit privé souffre : les spreads se sont élargis sur les segments les plus sensibles et les obligations liées à l'IA ont continué de reculer.

Par ailleurs, la solidité de l'économie américaine donne raison aux faucons de la Fed : la croissance du PIB au troisième trimestre a été révisée en nette hausse, à 4,3% en rythme annualisé (contre 3,5% attendu). Une économie robuste combinée à une hausse des prix liée aux droits de douane pourrait inciter la banque centrale américaine à maintenir, voire relever, ses taux directeurs.

Droits de douane : plus d'effet d'annonce que d'escalade réelle

"Les droits de douane touchent une corde sensible. Dans des marchés plus calmes, les investisseurs auraient peut-être ignoré l'annonce. Les Etats-Unis ont proposé de nouveaux droits de douane dits 'de surcapacité' pour remplacer ceux invalidés par la Cour suprême. La Chine se verrait ainsi appliquer un taux de 20%, qui pourrait doubler à 40% en cas d'échec des négociations. L'UE, le Japon, la Corée du Sud et la Suisse devraient, quant à eux, payer 15%, conformément à leurs accords existants. L'Inde serait taxée à 17%, ou 25% en l'absence d'accord, et le taux du Vietnam pourrait atteindre 35%. Les semi-conducteurs, l'automobile et l'acier seraient exemptés, et rien n'entrerait en vigueur avant janvier.", souligne Andrew Jackson.

Pour l'équipe de gestion de Vontobel, les taux de droits de douane proposés relèvent davantage de l'effet d'annonce que d'une véritable escalade commerciale. La plupart des taux proposés ne feraient qu'entériner des accords existants, les secteurs clés sont exemptés et rien n'entrerait en vigueur avant janvier. Elle pense que la Chine reste toutefois le principal point de vigilance : sa trêve commerciale avec les Etats-Unis expire le 10 janvier 2027, et le représentant américain au Commerce a indiqué qu'un droit de douane supérieur à 20% romprait l'accord.

"Nous restons donc prudents dans l'attente de nouvelles phases de volatilité d'ici la fin de l'année. Concernant le marché du Fixed Income, en revanche, notre appétit pour le risque continue d'augmenter aux niveaux actuels, après ce que nous considérons comme une phase de correction saine", conclut Andrew Jackson.

Une riposte contre la "surproduction" industrielle

Les Etats-Unis prévoient donc d'imposer de nouvelles taxes sur les marchandises en provenance de Chine, de l'Union européenne et d'une douzaine d'autres pays. Au total, ces mesures visent 14 partenaires commerciaux. D'après Bloomberg, le but, est "de rétablir le vaste programme tarifaire mondial du président Donald Trump que la Cour suprême avait jugé inconstitutionnel" en février dernier.

Ces droits de douane resteraient sous les plafonds déjà négociés par l'administration Trump : 20% pour la Chine dans le cadre d'une trêve commerciale censée expirer le 10 janvier, 15% pour l'Union européenne, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, 19% pour la Malaisie. L'Inde et le Vietnam, eux, n'ont toujours conclu aucun accord avec Washington depuis l'annonce des droits de douane massifs au printemps 2025.

Washington reproche à ces partenaires de soutenir artificiellement leurs usines à coups de subventions publiques. Résultat : une surproduction de biens écoulés à bas prix à l'international, au détriment des entreprises américaines.