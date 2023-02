Vontobel lance un fonds obligataire dédié à l'Asie

(AOF) - En réponse à la forte demande de ses clients, Vontobel élargit sa gamme de produits obligataires des marchés émergents en mettant l'accent sur la région asiatique. Le fonds Vontobel Fund - Asian Bond investit principalement dans des obligations d'entreprises à travers l'Asie, de qualités variées, avec différentes échéances et dans diverses devises fortes. Ce fonds cherche à générer des rendements attractifs sur un cycle économique complet, tout en respectant la diversification des risques. Le fonds se concentre sur l'optimisation du niveau de spread pour un niveau de risque donné.

À l'aide d'une recherche approfondie et d'un modèle d'évaluation exclusif, l'équipe compare les niveaux de rémunération potentiels en fonction des qualités des émetteurs, des pays, des taux d'intérêt, des devises et des échéances au sein de leurs univers d'investissement respectifs. L'objectif est d'identifier les opportunités les plus rémunératrices et parfois contraires aux opinions dominantes.