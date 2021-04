Vontobel lance deux fonds obligataires durables

Le Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt investit principalement dans des émetteurs d'obligations souveraines, quasi souveraines et d'entreprises qui ont démontré leur capacité à gérer efficacement les ressources ainsi que les risques ESG.

Le Vontobel Fund - Green Bond investit dans un univers mondial d'obligations vertes et identifie les émetteurs qui consacrent la majeure partie de leurs revenus à des projets environnementaux éligibles ayant un impact mesurable dans le cadre de la transition vers une économie à faible émission de carbone.

(AOF) - Vontobel étend sa gamme de fonds obligataires ESG en lançant deux nouveaux produits, un fonds à impact en obligations vertes et un fonds durable axé sur la dette émergente. L'objectif est de répondre à la demande croissante des investisseurs pour des solutions offrant des revenus attrayants tout en appliquant une approche durable.

