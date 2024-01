Vontobel : "la BCE commencera à réduire ses taux à partir de juin"

(AOF) - "Après la récente politique hawkish et alors que madame Lagarde a évoqué à Davos la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt cet été, nous pensons que la BCE ne changera pas d'avis cette semaine et commencera à réduire ses taux à partir de juin, de 25, voire de 50 points de base, à l'instar de la Fed", déclare Claudia Fontanive-Wyss, gestionnaire de portefeuille pour Vontobel, en amont de la réunion de politique monétaire de la BCE qui aura lieu ce jeudi.

"Cette réunion devrait ressembler à celle de décembre, avec une déclaration globalement inchangée et une caractérisation positive de la tendance sous-jacente de l'inflation. Nous nous attendons également à ce que la BCE reste dépendante des données et qu'elle repousse de vive voix, lors de la conférence de presse, les paris des investisseurs en faveur d'une réduction plus rapide", souligne la gestionnaire de portefeuille.

Le marché anticipe actuellement cinq ou six baisses de taux de la BCE pour 2024, soit autant que pour la Fed. Cette situation est surprenante, dans la mesure où les moteurs de l'inflation sont différents au départ pour l'Union européenne et les États-Unis ("endogènes" et axés sur la demande pour les États-Unis, et "exogènes" et axés sur l'offre pour l'UE).

Actuellement, l'inflation de base est inférieure à 10 points de base par mois, soit 1% en rythme annuel, en zone euro, contre près de 30 points de base par mois, soit 3,3% en rythme annuel, aux États-Unis. Cela justifie, selon Vontobel, des baisses de taux plus importantes ou plus rapides de la part de la BCE.

"Enfin, la perturbation actuelle de la chaîne d'approvisionnement en mer Rouge ne devrait pas avoir d'impact significatif sur l'inflation, ni modifier la politique de la BCE", signale Claudia Fontanive-Wyss.