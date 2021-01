Vontobel AM sur la dichotomie aux Etats-Unis entre les grandes entreprises cotées et les PME

(AOF) - Dans un commentaire de marché, Vontobel Asset Management souligne l'existence une dichotomie importante aux États-Unis, où de nombreuses grandes entreprises cotées en bourse semblent bien se porter - et, d'une certaine manière, très bien même - alors que les petites et moyennes entreprises non cotées en bourse, qui représentent la majeure partie de l'emploi dans ce pays, se battent au quotidien.

Pour le gérant d'actifs, les politiques que la nouvelle administration Biden pourrait décider pour y remédier sont plus susceptibles de fonctionner de bas en haut, avec des initiatives soutenant d'abord les salaires des travailleurs, et ensuite des entreprises, en mettant l'accent sur les petites entreprises.

" L'économie américaine étant axée sur la consommation, il est alors logique de redistribuer une grande partie de cette politique à la population afin d'augmenter leur pouvoir d'achat et donc d'alimenter l'économie ", poursuit Matthew Benkendorf, CIO, Vontobel Asset Management Quality Growth Boutique.

Ainsi, les entreprises axées sur la consommation pourraient être bénéficiaires au cours des quatre prochaines années.