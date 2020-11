Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vonovia : le développement se poursuit malgré la pandémie Cercle Finance • 04/11/2020 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les résultats publiés aujourd'hui par Vonovia à l'issue des neuf premiers mois de l'exercice laissent apparaître une croissance organique des loyers de 3,6%, par rapport à la même période un an plus tôt. Dans le même temps, le réassureur allemand enregistre une croissance de 7.6% de son EBITDA, celui-ci passant de 1,33 à 1,43 milliard d'euros. Pour 2021, Vonovia anticipe un chiffre d'affaires compris entre 4,9 et 5,1 milliards d'euros, pour des revenus locatifs de 2,3 à 2,4 milliards d'euros. 'Notre activité continue à être très stable et pleinement conforme à nos attentes. Les impacts de COVID-19 restent marginaux et l'environnement dans lequel nous opérons reste très favorable', indique Vonovia.

Valeurs associées VONOVIA XETRA +2.49%