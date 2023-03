Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vonovia: 3 séances de hausse d'affilée, vise 24,5E information fournie par Cercle Finance • 06/03/2023 à 13:58









(CercleFinance.com) - Après une rechute de 28,3E vers 22,3E (depuis le 2 février, remontée des taux oblige), Vonovia tente de renouer avec la recovery : le titre aligne 3 séances de hausse d'affilée et vise 24,5E, un résistance testée du 24/11 au 14/12/2022.

Le prochain objectif sera 25E, le zénith de la mi-novembre 2022.





