Volvo: création de la coentreprise Flexis avec Renault

(CercleFinance.com) - Renault Group et Volvo Group annoncent la création de Flexis SAS, coentreprise pour la création de fourgons électriques.



Renault Group et Volvo Group ont obtenu les approbations règlementaires nécessaires pour lancer officiellement une nouvelle entreprise pour développer une toute nouvelle génération de fourgons 100 % électriques basés sur une architecture Software Defined Vehicle (SDV), et de services dédiés.



La nouvelle société répondra aux besoins croissants d'une logistique urbaine efficace et décarbonée et sera basée en France.



Renault Group et Volvo Group envisagent d'investir respectivement 300 millions d'euros au cours des trois prochaines années.



CMA CGM Groupe a confirmé son intérêt pour un investissement stratégique jusqu'à 120 millions d'euros dans Flexis SAS.



La production de fourgons 100 % électriques SDV devrait débuter en 2026.





