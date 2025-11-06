Volvo Cars vise une marge bénéficiaire opérationnelle supérieure à 8% dans le cadre de la refonte de sa stratégie

Volvo Cars a déclaré jeudi qu'il visait une marge bénéficiaire opérationnelle à long terme de plus de 8% dans le cadre d'une refonte de sa stratégie visant à permettre un flux de trésorerie positif important et une croissance grâce à l'électrification.

Plus tôt dans l'année, l'ancien directeur général Hakan Samuelsson a été réintégré pour deux ans afin d'aider à relancer le cours de l'action qui avait atteint un niveau historiquement bas, en lançant rapidement un programme de réduction des coûts .

Ce programme comprenait notamment la suppression des perspectives du groupe, telles que la réalisation d'une Marge d'exploitation de base de 7 à 8 % et la génération d'un flux de trésorerie disponible fortement positif en 2026, a déclaré la société à l'époque.

