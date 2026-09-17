Volvo Cars va lancer 13 nouveaux modèles et table sur une hausse des bénéfices

Volvo Cars

VOLCARb.ST prévoit de lancer 13 nouveaux modèles de véhicules d'ici à 2030 afin d'élargir sa gamme et de relancer ses ventes, a annoncé jeudi le constructeur automobile suédois, qui tient une journée des investisseurs à Stockholm.

Sous la direction de son directeur général, Hakan Samuelsson, la société a rationalisé son portefeuille de produits et mis davantage l’accent sur la régionalisation, en s’orientant vers des offres plus spécifiques à chaque région et en réduisant la personnalisation.

Le constructeur a indiqué que six modèles seraient lancés sur le marché chinois et sept sur les marchés occidentaux, ce qui lui permettra d’atteindre un objectif de longue date : une marge d’Ebit (résultat avant intérêts et impôts) supérieure à 8%, contre 3,5% en 2025.

Les véhicules destinés aux marchés occidentaux seront construits sur les plateformes SPA2 et SPA3 de Volvo, tandis que les modèles destinés au marché chinois seront développés en collaboration avec la société sœur Geely Auto 0175.HK .

"Notre offensive produit s’appuie sur quatre atouts uniques : des offres de produits adaptées à chaque région, un leadership en matière d’électrification, des synergies uniques avec Geely et des offres clients complètes qui vont au-delà du simple véhicule", a déclaré Hakan Samuelsson dans un communiqué.

(Marie Mannes; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)