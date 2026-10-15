Volvo Cars renforce son partenariat avec Nvidia dans le domaine de la conduite automatisée

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Volvo Cars VOLCARb.ST renforce son partenariat avec Nvidia NVDA.O afin de développer une nouvelle génération de technologies d’aide à la conduite et de conduite automatisée, ont annoncé jeudi les deux entreprises, alors que les constructeurs automobiles se livrent à une course effrénée pour commercialiser des fonctionnalités de conduite sans les mains de plus en plus avancées .

* Les deux entreprises ont précisé que Volvo associerait ses systèmes de sécurité et son expertise en ingénierie aux technologies d’intelligence artificielle et de calcul de Nvidia, notamment le capteur Hyperion, l’architecture informatique et la pile logicielle de conduite autonome.

* Alwin Bakkenes, responsable de l’ingénierie logicielle chez Volvo Cars, a déclaré à Reuters que le premier déploiement se concentrerait sur des fonctionnalités de conduite supervisée, les conducteurs restant responsables du véhicule.

* M. Bakkenes a précisé que l’ambition de Volvo était d’introduire progressivement des fonctionnalités plus avancées, notamment la conduite sans les mains en milieu urbain et sur autoroute.

* Cette initiative intervient alors que des constructeurs automobiles tels que Mercedes-Benz, BMW et Ford visent des systèmes de conduite automatisée plus avancés, allant de la conduite mains libres sur autoroute à la conduite autonome dans des conditions limitées.

* Tesla fait pression pour obtenir une homologation plus large de sa technologie d’aide à la conduite en Europe, y compris en milieu urbain, un vote à l’échelle de l’UE étant prévu en décembre.

* Cette technologie devrait équiper les véhicules Volvo avant 2030 et sera lancée simultanément dans plusieurs régions, à l’exception de la Chine, a déclaré M. Bakkenes.

* Volvo, détenue majoritairement par le groupe chinois Geely Holding GEELY.UL , n’a pas encore choisi de modèle tarifaire, a précisé M. Bakkenes, mais ces fonctionnalités ne seront pas réservées aux modèles haut de gamme.

* Outre Volvo, Nvidia a conclu des partenariats avec un large éventail de constructeurs automobiles, notamment Mercedes, Jaguar Land Rover et Hyundai.

* “La fonctionnalité la plus importante de la technologie d’aide à la conduite autonome est la sécurité”, a déclaré à Reuters Ali Kani, directeur de la division automobile de Nvidia. “Nous pensons que notre collaboration avec Volvo nous permettra de rendre cette plateforme plus sûre.”