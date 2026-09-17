Volvo Cars prévoit de lancer 13 nouveaux modèles au cours de cette décennie et table sur une hausse de ses bénéfices

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* Cette offensive produit vise à faire passer la marge d’exploitation de 3,5 % en 2025 à plus de 8 %

* Six modèles pour la Chine et sept pour les marchés occidentaux sont prévus d’ici 2030

* Le renforcement des liens d'approvisionnement de Geely vise à accroître le taux de pièces communes

(Ajout de détails sur les objectifs d'EBIT et les lancements de produits à partir du paragraphe 3)

par Marie Mannes

Volvo Cars VOLCARb.ST prévoit de lancer 13 nouveaux modèles d’ici 2030 afin d’élargir sa gamme et de doubler sa part de marché, a annoncé le constructeur automobile suédois à la veille d’une journée des investisseurs organisée jeudi à Stockholm.

Sous la direction de son directeur général Hakan Samuelsson, Volvo a rationalisé sa gamme et mis davantage l’accent sur la régionalisation, s’orientant vers des offres plus spécifiques à chaque région et moins de personnalisation.

Volvo prévoit six nouveaux modèles pour le marché chinois et sept pour les marchés occidentaux, comprenant des véhicules entièrement électriques (VE) et des hybrides, dans le but de porter sa marge d’exploitation (EBIT) à plus de 8 %, contre 3,5 % en 2025.

Les véhicules destinés aux marchés occidentaux seront construits sur les plateformes SPA2 et SPA3 de Volvo, tandis que les modèles destinés au marché chinois seront développés en collaboration avec sa société sœur Geely Auto 0175.HK .

Volvo Cars a eu du mal à atteindre ses précédents objectifs de rentabilité en raison des droits de douane, d’une demande en véhicules électriques en baisse et de coûts de développement élevés, et la société n’a pas précisé quand elle pourrait atteindre son nouvel objectif de marge bénéficiaire.

En 2021, l’entreprise avait déclaré vouloir atteindre une marge d'exploitation comprise entre 8 % et 10 % d’ici le milieu de la décennie, mais elle a par la suite revu ses ambitions à la baisse avant de retirer complètement ses prévisions financières en 2025.

En avril de l’année dernière, Hakan Samuelsson avait déclaré que l’ère des entreprises mondiales était révolue et avait lancé un plan spécifique pour des opérations autonomes en Chine et aux États-Unis.

« Les goûts et les préférences varient d’une région à l’autre, il faut donc l’accepter », avait-il déclaré à l’époque.

Parallèlement, Hakan Samuelsson a également lancé un plan d’action de 18 milliards de couronnes suédoises (1,83 milliard de dollars) portant sur les coûts et la trésorerie, qui prévoyait une coopération plus étroite avec l’actionnaire majoritaire Geely Holding GEELY.UL .

Jeudi, Volvo Cars a indiqué qu’une coopération plus étroite avec Geely en matière d’approvisionnement en matériel en Europe et en Chine permettrait de porter le taux de pièces communes de 10 % actuellement à 30 %, ce qui contribuerait à environ 5 % des économies de coûts de matériaux d’ici 2030, en plus des économies indirectes également prévues.

(1 dollar = 9,8398 couronnes suédoises)