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Volvo Cars nomme Klaus Zellmer au poste de directeur général
information fournie par Reuters 20/09/2026 à 19:58
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Volvo Cars VOLCARb.ST a annoncé dimanche que Klaus Zellmer prendrait la direction générale du groupe d'ici un an, alors que le constructeur automobile cherche à relancer ses ventes sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Le constructeur automobile basé en Suède, détenu majoritairement par le groupe chinois Geely Holding GEELY.UL , n'est pas parvenu à atteindre les objectifs de rentabilité qu'il s'était fixés en raison de l'impact des droits de douane, d'une baisse de la demande pour les véhicules électriques et de coûts de développement élevés.

Klaus Zellmer, qui a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de l'automobile, occupait jusqu'ici le poste de directeur général de la marque Škoda, propriété de Volkswagen

VOWG.DE . Il prendra ses fonctions au plus tard le 1er octobre 2027, a précisé Volvo Cars.

Il succédera ainsi à Hakan Samuelsson, qui avait été reconduit dans ses fonctions en 2025 dans le but de redresser la situation du constructeur automobile suédois, après avoir déjà dirigé le groupe de 2012 à 2022.

(Anusha Shah à Bangalore; avec la contribution de Marie Mannes; version française Claude Chendjou)

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