Volvo Cars fixe le prix de son introduction en Bourse en bas de fourchette

Il est précisé que le flottant devrait se situer entre 16% et 17,9%.

(AOF) - Volvo Cars a dû revoir ses ambitions à la baisse. Le constructeur automobile, détenu par le groupe chinois Geely, fera son entrée sur la place de Stockholm le 29 octobre prochain au prix de 53 couronnes suédoises (5,3 euros) par action. C’est donc tout en bas de la fourchette précédemment communiquée (entre 53 et 68 couronnes). A l’occasion de cette IPO, Volvo Cars devrait lever un produit brut d’environ 20 milliards de couronnes suédoises (2 milliards d’euros), alors qu’il tablait jusqu’ici sur environ 25 milliards de couronnes.

