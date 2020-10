Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volvo-Bond des commandes au T3 et résultat d'exploitation supérieur aux attentes Reuters • 16/10/2020 à 08:39









STOCKHOLM, 16 octobre (Reuters) - Le suédois Volvo VOLVb.ST a fait état vendredi d'un résultat d'exploitation au troisième trimestre nettement supérieur aux attentes du marché et d'une forte augmentation des prises de commandes, alors que la reprise se confirme après la paralysie observée il y a quelques mois en raison de la pandémie. Le bénéfice d'exploitation ajusté du fabricant de poids-lourds, d'autobus et de moteurs est tombé à 7,22 milliards de couronnes suédoises (694,86 million euros), contre 10,89 milliards l'année précédente, bien au-dessus des prévisions moyennes des analystes qui tablaient sur 5,82 milliards de couronnes, d'après les estimations de Refinitiv. Selon Volvo, les commandes nettes pour le trimestre se sont élevées à 57.530 camions, soit une hausse de 61% par rapport à l'année précédente. Ces résultats, initialement prévus pour le 20 octobre, arrivent alors que son concurrent allemand Daimler DIAGn.DE a également annoncé des résultats supérieurs aux attentes jeudi en fin de journée. (Anna Ringstrom et Johannes Hellstrom; Version française Kate Entringer, édité par Jean-Michel Bélot)

