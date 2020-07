Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volvo annonce le plus gros rappel de voitures de son histoire Reuters • 01/07/2020 à 13:01









STOCKHOLM, 1er juillet (Reuters) - Le constructeur automobile Volvo Cars a annoncé mercredi le rappel de près de 2,2 millions de voitures construites entre 2006 et 2019 pour résoudre un problème potentiel de câbles reliés aux ceintures de sécurité des sièges avant. Il s'agit du plus gros rappel dans l'histoire du constructeur, propriété du chinois Geely. "Le problème est lié à un câble d'acier relié aux ceintures de sécurité avant", a expliqué Volvo. "Le câble peut, dans certaines circonstances rares et selon le comportement de l'utilisateur, souffrir de fatigue avec le temps. Cela pourrait éventuellement causer des dommages au câble et entraîné une réduction de la fonction de retenue des ceintures de sécurité". Selon le constructeur automobile, aucun accident lié à cette anomalie n'a été recensé et cette démarche préventive vise à éviter tout problème éventuel à l'avenir. Sont touchés les modèles V60, V70 et XC60, a indiqué le constructeur automobile. Le groupe va contacter tous les clients concernés leur demandant de contacter le concessionnaire Volvo le plus proche pour faire rectifier le problème gratuitement. Un porte-parole de Volvo a dit que le groupe ne commenterait pas le coût du rappel. (Niklas Pollard, Jason Neely, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

