Volvo améliore son bénéfice par action au troisième trimestre 2022

Le rendement des capitaux employés dans les opérations industrielles s'est élevé à 27,4% au troisième trimestre 2022 contre 25,6% entre juin et septembre 2021.

(AOF) - Au troisième trimestre 2022, le groupe suédois Volvo, numéro 2 mondial des poids lourds derrière l'allemand Daimler, affiche un BPA ajusté de 4,24 couronnes suédoises contre 3,47 couronnes suédoises (SEK) au troisième trimestre 2021. Le résultat opérationnel s'établit sur la période à 11,86 milliards de SEK contre 9,40 milliards de SEK à la même période un an avant, soit une marge de 10,3% contre 11%. Les ventes se sont redressées fortement passant de 85,25 milliards de SEK à 114,91 milliards de SEK.

