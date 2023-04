Volvo affiche des résultats préliminaires record pour le premier trimestre 2023

(AOF) - Au premier trimestre 2023, les ventes nettes préliminaires du groupe Volvo se sont élevées à 131,4 milliards de couronnes suédoises (11,56 milliards d’euros), en hausse de 24,8%, et le résultat opérationnel ajusté à 18,4 milliards de couronnes suédoises, en progression de 44,9%, ce qui correspond à une marge opérationnelle ajustée de 14,0 % contre 12% un an plus tôt.

Ce résultat est bien supérieur aux attentes des analystes. " Nous continuerons donc à connaître des perturbations, des arrêts et des coûts supplémentaires dans la production de camions et dans d'autres parties du groupe " avait pourtant prévenu son PDG, Martin Lundstedt lors de la publication des comptes 2022 en janvier.

Les résultats détaillés seront publiés le 20 avril.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.