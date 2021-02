Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voluntis : transfert sur Euronext Growth le 17 février Cercle Finance • 15/02/2021 à 13:25









(CercleFinance.com) - Voluntis s'adjuge 8% avec l'annonce du transfert de la cotation de ses titres sur le marché Euronext Growth Paris. Ce transfert, dont le principe a été annoncé le 28 octobre dernier, sera effectif à compter de la séance de bourse du 17 février. Il permettra à la société de thérapies numériques 'de diminuer ses coûts et de simplifier son fonctionnement tout en continuant de bénéficier des attraits des marchés financiers en approchant à l'occasion de nouveaux types d'investisseurs'. Par ailleurs, Voluntis annonce l'obtention d'un nouveau brevet par l'Office européen des brevets (OEB) portant sur l'accompagnement intelligent des patients dans leur dosage médicamenteux, appliqué en diabétologie à l'aide à la titration d'insuline.

Valeurs associées VOLUNTIS Euronext Paris +7.65%