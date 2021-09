Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voluntis : prise de contrôle par Aptar, OPA en vue information fournie par Cercle Finance • 03/09/2021 à 13:42









(CercleFinance.com) - Voluntis annonce l'acquisition par Aptar d'une participation majoritaire dans la société auprès des actionnaires de référence et de certains managers, représentant environ 64,6% du capital social (sur une base non diluée), au prix de 8,70 euros par action. Aptar initiera une OPA obligatoire visant à acquérir les actions restantes de Voluntis à un prix identique, OPA qui doit être déposée auprès de l'AMF en septembre. Si les conditions sont satisfaites à l'issue de l'offre, il a l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire. A la suite de la démission des représentants de certains vendeurs actionnaires du conseil d'administration, Gael Touya et Patrick Jeukenne, représentants d'Aptar, ont été cooptés afin de les remplacer. Le conseil a également nommé Saï Shankar directeur général délégué.

