VOLUNTIS nomme un nouveau directeur administratif et financier

(AOF) - Voluntis a annoncé la nomination de Guillaume Floch en tant que directeur administratif

et financier, à la suite du départ de Matthieu Plessis. Titulaire du DESCF et d'une MSTCF à l'Université Paris V, Guillaume Floch, 44 ans, a notamment occupé la fonction en tant que directeur financier de la société Hybrigenics (biotechnologies) pendant plus de 10 ans, après avoir occupé des fonctions de Responsable Administratif et Financier chez Zeneus Pharma (racheté par Cephalon)

" Je remercie Matthieu Plessis pour sa contribution très efficace à nos activités au cours des dernières années. Nous sommes ravis d'accueillir Guillaume Floch au sein de notre équipe. Guillaume va nous apporter sa forte expérience dans le secteur des sciences de la vie, pour accompagner la nouvelle étape de développement de la société, conformément à notre feuille de route stratégique " a déclaré Pierre Leurent, directeur général de la société.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique - Editeurs de logiciels

