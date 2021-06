Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voluntis : la nouvelle thérapie Insulia homologuée par la FDA Cercle Finance • 07/06/2021 à 18:25









(CercleFinance.com) - Voluntis annonce que la nouvelle version de sa thérapie numérique Insulia est désormais homologuée par la FDA. Produit phare de Voluntis, Insulia aide les personnes atteintes de diabète de type 2 à ajuster leurs doses d'insuline. Insulia est indiqué pour les patients atteints de diabète de type 2 initiés ou non contrôlés par l'insuline basale, traités par une large gamme d'analogues de l'insuline basale, y compris toutes les insulines glargines approuvées. Il s'agit de la 14eautorisation réglementaire obtenue par Voluntis pour une thérapie numérique au niveau mondial, précise Voluntis. En outre, Voluntis a intégré cette nouvelle version du produit dans le cadre de son marquage CE pour Insulia, permettant ainsi l'utilisation de cette solution dans les pays de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange.

Valeurs associées VOLUNTIS Euronext Paris +0.48%