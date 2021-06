Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voluntis : en négociation pour un rachat par Aptar Cercle Finance • 22/06/2021 à 15:32









(CercleFinance.com) - La société de logiciels médicaux Voluntis et ses principaux actionnaires annoncent être entrés en négociations exclusives avec AptarGroup concernant une acquisition potentielle de toutes les actions en circulation de Voluntis par Aptar. Ce dernier acquerrait auprès de certains membres du management et des actionnaires de référence, environ 64,6% du capital de Voluntis au prix de 8,70 euros par action, valorisant l'ensemble des fonds propres de la société à environ 78,8 millions euros. A l'issue de cette acquisition, Aptar lancerait une offre publique d'achat obligatoire simplifiée en numéraire pour acquérir les actions restantes au même prix. Si les conditions réglementaires sont remplies, il a l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire.

Valeurs associées VOLUNTIS Euronext Paris +99.52%