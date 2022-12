Voltalia va produire de l'énergie renouvelable en Egypte

(AOF) - Voltalia et son partenaire TAQA Arabia ont signé un protocole d'accord avec le gouvernement égyptien, pour développer, financer et exploiter un complexe combinant la production d'hydrogène vert avec la production d'énergie solaire et éolienne. Le projet initial comprendra une nouvelle installation de production d'hydrogène vert d'une capacité de 15 000 tonnes par an, sur un site vierge près du port d'Ain Sokhna dans la zone économique du canal de Suez, grâce à un électrolyseur de 100 mégawatts alimenté par 283 mégawatts d'énergie renouvelable.

Le projet sera étendu jusqu'à 150 000 tonnes par an d'hydrogène vert, avec une capacité d'électrolyseur de 1 gigawatt au total, alimentée par 2,7 gigawatts d'énergie solaire et éolienne. Le terrain nécessaire au complexe sera fourni par le gouvernement égyptien.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Menace sur le système énergétique européen

Premier importateur de gaz allemand, Uniper affiche 54 % des volumes qu'il achète en provenance de Russie. Suite à la guerre en Ukraine, le groupe doit acquérir les volumes qui lui manquent sur le marché au comptant, dont les prix ont explosé. En difficulté, il a sollicité une aide de l'Etat allemand, ce qui fait peser des inquiétudes sur l'ensemble des énergéticiens européens. Néanmoins l'allemand RWE et le français Engie ont réagi en faisant valoir que leur situation était très différente. RWE a souligné qu'il était moins dépendant du gaz russe. Quant à Engie, il bénéficie de la diversification de ses sources d'approvisionnement, avec une augmentation des volumes de GNL livrés en France et des contrats avec la Norvège et l'Algérie. Par ailleurs le groupe a adapté sa stratégie de couverture pour renforcer sa résilience.