Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Voltalia: un projet solaire remporté en Tunisie information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 08:08









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce avoir remporté un projet solaire de 130 mégawatts localisé près de Gafsa, dans le sud-ouest de la Tunisie, projet dont la construction débutera en 2025 et la mise en service est prévue en 2026.



La production de cette future centrale sera équivalente à la consommation de plus de 700.000 habitants. Les revenus du projet proviendront d'un contrat de vente d'électricité de 30 ans avec la STEG, l'opérateur du réseau public tunisien.



'Dans un pays qui compte plus de 300 jours d'ensoleillement par an, l'énergie solaire est particulièrement compétitive par rapport aux centrales thermiques qui dépendent principalement du gaz naturel importé', souligne Voltalia.





Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris +0.35%