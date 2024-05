Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Voltalia: troisième plan d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce la mise en oeuvre de son troisième plan d'actionnariat salarié, après ceux déployés en 2019 et en 2022, pour 'offrir une nouvelle opportunité à ses employés éligibles de participer à la croissance et à la réussite' du groupe d'énergies renouvelables.



Ce troisième plan propose une offre d'actions existantes réservées aux salariés en France, au Brésil, en Grèce, en Espagne, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni. La période de souscription s'ouvre ce 15 mai et se clôturera le 29 mai inclus.



L'opération prend la forme d'une cession d'actions aux salariés dans la limite de 300.000 actions. Le conseil d'administration a fixé le prix de souscription le 13 mai à 6,39 euros, représentant une décote de 20% par rapport au prix de référence.





Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris -0.45%