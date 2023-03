Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: titre en recul, l'avis d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 24/03/2023 à 17:01









(CercleFinance.com) - Le titre Voltalia cède près de 2% à Paris, tandis que ce matin, Oddo annonçait réduire son objectif de cours sur le titre, passant de 23,7 à 20,3 euros, tout en maintenant sa note de ' surperformance '.



En effet, ' la publication de performances 2022 en deçà de nos attentes et de celles du consensus a entrainé une réaction négative compréhensible de la part du marché ', note le broker.



Il nous semble nécessaire, qu'au-delà de cette publication, un exercice de clarification de la trajectoire 2023-2027 des éléments en deçà de l'EBITDA soit mis en place par la direction financière et les relations investisseurs, poursuit Oddo.



Dans ce contexte, l'analyste laisse globalement inchangées ses estimations d'EBITDA 2023-2027e, en ligne avec les guidances du plan stratégique du groupe.



' Ces éléments nous amènent à réviser notre séquence de BPA 2023-2027 de -33.8% ', conclut Oddo.







Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris -2.55%