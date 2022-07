Voltalia : succès pour le second plan d’actionnariat salarié

(AOF) - Fort du succès de sa première opération d’actionnariat salarié en 2019, Voltalia a souhaité à nouveau associer ses collaborateurs à la croissance du groupe. Pour cette seconde édition, sept pays, soit 88% des collaborateurs, étaient éligibles : France, Portugal, Brésil, Grèce, Italie, Espagne et Royaume-Uni. Au total, 72% des collaborateurs éligibles ont décidé de participer. Grâce à cette large participation, l’actionnariat salarié du groupe atteindra 0,12% du capital une fois les actions livrées.

" Avec un taux de souscription de 72%, contre 69% en 2019, le second plan d'actionnariat salarié de Voltalia est à nouveau un vrai succès. Nous sommes fiers de cette opération qui accroît notre actionnariat salarié et démontre la confiance des collaborateurs quant à l'évolution du groupe. Ce second plan d'actionnariat salarié conforte notre démarche visant à associer durablement nos collaborateurs à la création de valeur de Voltalia " commente Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.

