Voltalia: succès du 3ème plan d'actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce le 'fort succès' de son troisième plan d'actionnariat salarié lancé le 15 mai 2024



Ainsi, au total, 53,7% des collaborateurs éligibles ont investi dans Voltalia SA à l'occasion de ce plan.



La participation se décompose comme suit : 64,8% en France, 64,7% en Italie, 59,5% au Brésil, 51,7% en Espagne, 36,2% au Portugal, 32,6% en Grèce et 25,4% au Royaume-Uni.



Pour ce plan, la détention via un FCPE (Fonds commun de placement d'entreprise) a été proposée pour les collaborateurs en France, au Brésil, au Portugal et au Royaume-Uni. Les autres pays restent en détention directe.



Post livraison des actions de ce troisième plan actionnarial, l'actionnariat salarié souscripteur représente désormais 0,34% du capital social de Voltalia SA.





