Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: succès de l'augmentation de capital de 490 ME information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 17:55









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce ce jour le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour un montant brut d'environ 490 millions d'euros.



Cette opération va donner lieu à l'émission de 35 765 712 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 13,70 euros.



'Les fonds levés vont nous permettre d'accélérer notre feuille de route stratégique en vue d'atteindre les ambitions que nous nous sommes fixés pour 2027', a déclaré Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.



L'augmentation de capital est en effet destinée à fournir à la Société des moyens supplémentaires pour financer son objectif d'une capacité consolidée d'au moins 5,0 GW en exploitation ou en construction à horizon 2027, pour lequel la Société estime que le montant des investissements nécessaires s'établit entre 2,5 et 3 milliards d'euros.



La société envisage d'allouer au moins 450 millions d'euros des fonds levés à la construction de ses nouvelles capacités de production à horizon 2027.





Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris +2.79%