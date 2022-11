Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: souligne sa performance RSE dans l'indice Gaïa information fournie par Cercle Finance • 14/11/2022 à 18:20









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce être intégré à l'indice Gaïa pour la cinquième année consécutive. Cet indice boursier développé par EthiFinance distingue les valeurs françaises les plus performantes en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).



Les entreprises sont évaluées selon un référentiel d'environ 140 critères répartis en quatre piliers : Environnement, Social, Gouvernance et Parties Prenantes. La notation permet d'évaluer le degré de transparence de l'information, la maturité des politiques mises en oeuvre ainsi que les progrès réalisés par l'entreprise en matière de développement durable.



Voltalia indique être en seconde position du classement des entreprises de son secteur. Par ailleurs, Voltalia obtient une médaille de bronze pour sa performance ESG en figurant à la 107ème place des valeurs françaises de l'indice Gaïa sur un total de 371 sociétés évaluées.





Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris -2.87%