Voltalia: soulève la résistance des 10,42E, peut viser 12,7E

(CercleFinance.com) - Voltalia est survolté par le rachat de Neoen (avec une prime de presque 20%): le titre qui ouvre un 'gap d'évasion' au-dessus de 9,39E grimpe de +14% vers 10,40E et pulvérise le palier des 10E pour re-tester l'ex-résistance des 10,42E du 29/12/2023

Au-delà, Voltalia viserait le comblement du 'gap' des 12,82E du 26/09/2023... lequel coïncide avec l'ex-plancher des 12,7E du 21/04/2023





Valeurs associées VOLTALIA 10.66 EUR Euronext Paris +16.63%