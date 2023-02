Voltalia signe un nouveau crédit syndiqué de 250 millions d’euros

(AOF) - Voltalia, entreprise internationale des énergies renouvelables, annonce la signature d'un nouveau crédit syndiqué de 250 millions d'euros. Cette nouvelle ligne de crédit réplique le cadre innovant de celles mises en place en 2019 et 2021 : le taux d'intérêt pourra être bonifié en fonction de l'atteinte de certains critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Le crédit de 250 millions d'euros, d'une maturité de 5 ans extensible à 7 ans, est composé d'un crédit renouvelable (pour deux tiers) et d'un prêt à terme tirable pendant deux ans (pour un tiers).

Le crédit bénéficie aussi d'une clause d'extension permettant d'augmenter son montant pendant la vie du crédit.

Ce nouveau crédit syndiqué vient s'ajouter aux 170 millions d'euros déjà en place en juin 2021. Il a pour objectif de renforcer la flexibilité financière du Groupe dans le cadre de la poursuite de sa croissance. Il servira, par exemple, à préfinancer des travaux de construction de nouvelles centrales en amont du tirage des financements de projets. Cette approche est particulièrement adaptée à l'Europe où des clients sont prêts à payer un prix plus élevé si les projets sont rapidement mis en chantier.

Le nouveau financement est " à impact ", c'est-à-dire que les taux d'intérêt seront potentiellement bonifiés selon l'atteinte par le Groupe des objectifs extra-financiers suivants : performance santé et sécurité au travail ; conduite des affaires et éthique ; performance Environnementale, Sociale et Gouvernance (" ESG ") générale de l'entreprise évaluée au moyen de la notation extra-financière Gaïa réalisée par l'agence EthiFinance.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Services aux collectivités

De plus grandes disparités entre les utilities

L'Observatoire mondial des marchés de l'énergie souligne une grande disparité des prix de détail de l'énergie en Europe. Subissant à la fois l'effet de la hausse des prix de gros et une forte volatilité des prix de vente aux consommateurs finaux, la rentabilité des intervenants est sous pression. Alors que les seize plus grands fournisseurs d'énergie européens ont bénéficié l'an passé d'une importante progression de leur chiffre d'affaires (+47% par rapport à 2020), leur marge brute d'exploitation (marge d'Ebitda), s'est dégradée, passant de 20,2% à 19,6%. Ceux qui ont dû recourir à des achats d'électricité sur le marché ont dû payer ces volumes supplémentaires bien plus chers que le niveau de prix de vente déjà fixés et ont donc vu leurs marges se dégrader.

Confronté à la moindre disponibilité de son parc nucléaire, EDF, renationalisé, devrait afficher une perte annuelle de 29 milliards d'euros en 2022. Engie s'en sort mieux car il a réussi à réduire ses importations de gaz russe au premier semestre tout en bénéficiant des prix élevés de l'électricité et de son exposition accrue aux sources renouvelables.