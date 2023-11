Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: signe deux accords de coopération en Ouzbékistan information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 18:38









(CercleFinance.com) - Voltalia a signé deux accords consolidant le développement de ses projets alliant solaire, éolien et stockage en Ouzbékistan.



Les deux accords de coopération signés le 2 novembre concernent : un protocole au sujet des prochaines étapes du développement du projet hybride de Shurkul ; un protocole d'extension du projet de Sarimay, prévoyant dans la foulée du projet solaire son hybridation avec l'ajout de 100 mégawatts éoliens supplémentaires, associés à des solutions de stockage par batteries.



'Ces deux accords bilatéraux consolident notre présence en Ouzbékistan. Nous sommes particulièrement fiers que notre expertise multi-énergies puisse soutenir la trajectoire du pays vers une énergie majoritairement renouvelable tout en renforçant son indépendance énergétique', a commenté Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.













Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris +6.38%