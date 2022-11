Voltalia : sa filiale Helexia va construire 20 toitures solaires pour Auchan en Hongrie

(AOF) - Helexia, filiale de Voltalia et acteur international de la transition énergétique, annonce le début de la construction de 3 toitures sur un total de 20 toitures solaires pour Auchan en Hongrie, représentant une capacité de 25,1 mégawatts. Helexia prend en charge le développement, la construction, le financement et la mise en service des centrales solaires sur les toitures de ces magasins. Ce projet en autoconsommation concerne 20 sites répartis sur l'ensemble de la Hongrie

Les panneaux solaires de trois premiers magasins ont été installés. Les 17 autres sites entreront en construction progressivement fin 2022 et dans le courant de l'année 2023.

Les 20 toitures photovoltaïques permettront de produire annuellement plus de 25,6 gigawattheures et de couvrir la consommation électrique annuelle de 20 000 habitants, soit la consommation d'une ville hongroise comme Várpalota. Elle évitera l'émission de plus de 4 730 tonnes de CO2 par an.

" Je suis ravi d'accompagner Auchan Retail en Hongrie dans la réalisation de ses ambitions bas carbone, et je remercie nos partenaires hongrois pour leur confiance. Nous allons continuer d'accompagner Auchan Retail en Europe centrale ", déclare Benjamin Simonis, Directeur Général d'Helexia.

" Il s'agit du premier projet important en construction depuis la signature de notre partenariat mondial avec Auchan Retail, qui couvre les toitures et ombrières photovoltaïques, l'efficacité énergétique et les corporate PPA ", a fait savoir Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Menace sur le système énergétique européen

Premier importateur de gaz allemand, Uniper affiche 54 % des volumes qu'il achète en provenance de Russie. Suite à la guerre en Ukraine, le groupe doit acquérir les volumes qui lui manquent sur le marché au comptant, dont les prix ont explosé. En difficulté, il a sollicité une aide de l'Etat allemand, ce qui fait peser des inquiétudes sur l'ensemble des énergéticiens européens. Néanmoins l'allemand RWE et le français Engie ont réagi en faisant valoir que leur situation était très différente. RWE a souligné qu'il était moins dépendant du gaz russe. Quant à Engie, il bénéficie de la diversification de ses sources d'approvisionnement, avec une augmentation des volumes de GNL livrés en France et des contrats avec la Norvège et l'Algérie. Par ailleurs le groupe a adapté sa stratégie de couverture pour renforcer sa résilience.