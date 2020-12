VOLTALIA: sa filiale Helexia signe un contrat au Brésil avec TELEFONICA

(AOF) - Helexia, filiale de Voltalia spécialiste de la production d'électricité décentralisée et de l'efficacité énergétique, a signé un contrat de 20 ans pour la fourniture d'électricité renouvelable aux réseaux de téléphonie mobile de Vivo, une marque de Telefonica. Avec ce nouveau partenariat, le portefeuille de contrats d'Helexia atteint 165 MW, soit 3,2 fois sa capacité installée lors de son acquisition. Les 16 centrales photovoltaïques seront situées dans les États de Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo et Ceará pour alimenter les installations de Telefonica en électricité verte.

Il s'agit du premier contrat remporté par Helexia au Brésil, pays où la société a lancé ses opérations avec le soutien de sa société mère, Voltalia.

Les projets nécessiteront l'ingénierie, la fourniture d'équipements, la construction, l'exploitation et la maintenance des centrales ainsi que la gestion des contrats de fourniture d'énergie avec Telefonica et les distributeurs locaux. La construction devrait débuter prochainement pour permettre le démarrage de l'exploitation commerciale complète au premier trimestre 2022.