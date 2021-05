VOLTALIA s'illustre en Guyane

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le projet, nommé Parc Sable Blanc, associe une centrale de production d'électricité photovoltaïque d'une puissance de cinq mégawatts à une unité de stockage par batteries lithium-ion d'une puissance de cinq mégawatts et d'une capacité de 9,3 mégawatts-heures.

Voltalia indique qu'il est l'unique lauréat de la cinquième période de l'appel d'offres CRE 4 à destination des zones non interconnectées pour les centrales solaires au sol en Guyane française.

(AOF) - Voltalia a remporté en Guyane française une centrale mixte de production photovoltaïque et de stockage par batteries. Le spécialiste des énergies renouvelables va faire croître son complexe de Toco qui, grâce à ce nouveau contrat, confirme son rang de plus grand complexe de stockage par batteries en France avec une capacité de 25,6 mégawatts-heures.

