(CercleFinance.com) - Voltalia cale sous les 10E et décroche de -6,5% vers 9,25E : le titre n'invalide pas le scénario d'une reprise en 'V', tant que le cours ne rétrograde pas sous 8,7E : préserver ce support permettrait à une E/T/E inversée de se développer en direction de 11,1/11,15E.





Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris -7.16%