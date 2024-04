Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Voltalia: retour à un RNPG positif en 2023 information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Voltalia publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 29,6 millions d'euros au titre de 2023, contre une perte de 7,2 millions en 2022, bénéficiant de la progression de 76% de son EBITDA à 241,1 millions, soit une marge améliorée de près de 20 points à 48,7%.



Le chiffre d'affaires du groupe d'énergies renouvelables s'est accru de 6% à 495,2 millions d'euros, une croissance de 23% du CA issu des ventes d'énergie ayant plus que compensé une baisse de 12% de celui issu des services aux clients tiers.



Pour 2024, Voltalia anticipe un EBITDA d'environ 255 millions d'euros, dont environ 230 millions provenant des ventes d'énergie, ainsi qu'une capacité en exploitation et construction d'environ 3,3 gigawatts, dont environ 2,5 gigawatts en exploitation.





Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris +5.18%