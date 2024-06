Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Voltalia: réaffirme ses objectifs 2024 et 2027 information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 19:00









(CercleFinance.com) - Voltalia réaffirme ses objectifs 2024 et 2027 en franchissant un nouveau pallier de capacité en exploitation et construction.



Avec le lancement au Portugal de la construction par Helexia de 2 mégawatts solaires sur les toitures de son client Leroy Merlin, la capacité totale des centrales en exploitation et en construction de l'ensemble de Voltalia dépasse désormais les 3 gigawatts.



' Le franchissement de ce seuil conforte l'objectif que nous nous sommes fixés pour 2024 à savoir environ 3,3 gigawatts en exploitation et construction, dont environ 2,5 gigawatts en exploitation.', déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.



Le portefeuille de centrales sécurisées s'élève désormais à 4,5 gigawatts. Voltalia vise en 2027 une capacité en exploitation et construction de plus de 5 gigawatts.





Valeurs associées VOLTALIA 11.00 EUR Euronext Paris +0.18%